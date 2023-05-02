Рабинович Лейба Иосилев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рабинович
- Имя
- Лейба
- Отчество
- Иосилев
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 414
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 91870. РАБИНОВИЧЪ, ЛЕЙБА ІОСИлевъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Ишима, 37 л., рд. въ Екатеринослав. г.; — М. С. 1 уч. г. Иркутска, 6 п. 13 и 169 М., тюр. 1½ м. Исп. 13 Мая 908. | 907 52244 1655 У. | 90 85054 169 М. | 98 97133 313 и 1655 У. | 88 63923 169 М. | 96 96962 1647 У. | 87 98266 169 М. | 94 42542 170 М. | 83 77219 169 М.
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