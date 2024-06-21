Шакин Кузьма Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шакин
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 458
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141403. ШАКИНЪ, КУЗЬМА ВАСИЛЬЕВЪ. Лиш ос. пр. изъ к. Лихвин. у., Березовск. в., д. Туромщиной, 38 л.; — М. С. 5 уч. Грозненск. окр. 9 Сент. 909, 169 и 170 М., тюр. 7 м. Исп. 10 Окт. 909. | 909 72778 172 М. | 908 28983 170 М. | 904 103498 1651 У.
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