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Шакин Кузьма Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шакин
Имя
Кузьма
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
10 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 458
Источник
Скан
Оригинальная запись
141403. ШАКИНЪ, КУЗЬМА ВАСИЛЬЕВЪ. Лиш ос. пр. изъ к. Лихвин. у., Березовск. в., д. Туромщиной, 38 л.; — М. С. 5 уч. Грозненск. окр. 9 Сент. 909, 169 и 170 М., тюр. 7 м. Исп. 10 Окт. 909. | 909 72778 172 М. | 908 28983 170 М. | 904 103498 1651 У.

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