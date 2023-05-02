Лещук Константин Максимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лещук
- Имя
- Константин
- Отчество
- Максимов
- Дата исполнения приговора
- 13 декабрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 287
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88174. ЛЕЩУКЪ, КОНСТАНТИНЪ МАксимовъ. Сс.-посел.. 54 л., рд. въ с. Орѣховѣ, Бутовецк. в., Заслав. у.; — Благовѣщенск. О. С., 3 ч. 1655 У. и § Ѵ 438 У. о сс., завод. раб. на 2 г. Исп. 13 Дек. 907. | 903 88135 1629 У.
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