Кушников Дмитрий Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кушников
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 06 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 221
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7795. КУШНИКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 35 л., Арск. к., Кулаевск. в., с. Пестрицы. Главсуд. Татарск. АССР. Ст. 180 п. «е», лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. исп. 6 мая 923.
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