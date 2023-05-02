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Кушников Дмитрий Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кушников
Имя
Дмитрий
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
06 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 221
Источник
Скан
Оригинальная запись
7795. КУШНИКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 35 л., Арск. к., Кулаевск. в., с. Пестрицы. Главсуд. Татарск. АССР. Ст. 180 п. «е», лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. исп. 6 мая 923.

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