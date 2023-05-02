Фадеев Николай Кузьмич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фадеев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Кузьмич
- Дата исполнения приговора
- 23 ноябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 363
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12441. ФАДЕЕВ НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ, 68 л., Кунгурск. окр., МанчажСк. р., с. ІІ Сарсов. Н. С. 11 уч. Кунгурск. окр. Ст. 180 п. «е», лиш. св. 5 л. П. в. з. с 23/ХІ—24.
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