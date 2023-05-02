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Фадеев Николай Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фадеев
Имя
Николай
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
23 ноябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 363
Источник
Скан
Оригинальная запись
12441. ФАДЕЕВ НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ, 68 л., Кунгурск. окр., МанчажСк. р., с. ІІ Сарсов. Н. С. 11 уч. Кунгурск. окр. Ст. 180 п. «е», лиш. св. 5 л. П. в. з. с 23/ХІ—24.

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