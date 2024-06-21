Волков Павел Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Волков
- Имя
- Павел
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 10 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 75
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 144142. ВОЛКОВЪ, ПАВЕЛЪ АНДРЕЕВЪ. К. Царскосельск. у., Рождественск. в., д. Андреевки, 56 л.; — СПБ. О. С. 2 Сент. 909, 3 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 10 Нояб. 909. | 12 Апр. 908 г. СПБ. Ст. М. С. 21 уч. 49 М. — т. 1 м. 5 Марта 905 г. СПБ. | 906 75973 169 М. | Ст. М. С. 38 уч. 169 М. — т. 3 м.
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