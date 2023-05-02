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Козлов Сергей Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козлов
Имя
Сергей
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
27 январь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 225
Источник
Скан
Оригинальная запись
86417. КОЗЛОВЪ, СЕРГѢЙ ЯКОВЛЕВЪ. К. Клинск. у., в. и с. Петрова, 22 л.; — Московск. О. С., 2 и 4 п. 134, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 27 Янв. 908. | 906 3543 1655 У. | 903 32727 169 М. | 904 33446 169 М.

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