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Прокофьев Александр Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Прокофьев
Имя
Александр
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
12 сентябрь ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 225
Источник
Скан
Оригинальная запись
7985. ПРОКОФЬЕВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, 31 г., Новгородск. у , Апраксинск. в , д. Огарель. Н. С. отд. б. г. Петрограда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 ½ г. Исп. 12 сент. 293.

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