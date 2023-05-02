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Галеев Джамагул Саминович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Галеев
Имя
Джамагул
Отчество
Саминович
Дата исполнения приговора
27 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 53
Источник
Скан
Оригинальная запись
1733. ГАЛЕЕВ ДЖАМАГУЛ САМИНОВИЧ, 35 л., Верхне-Удинск. аймака, Купалейск. в. Забайкальск. Губсуд. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. П. В. З. С.. 27/Ѵ—24.

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