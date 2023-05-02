Галеев Джамагул Саминович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Галеев
- Имя
- Джамагул
- Отчество
- Саминович
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 53
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1733. ГАЛЕЕВ ДЖАМАГУЛ САМИНОВИЧ, 35 л., Верхне-Удинск. аймака, Купалейск. в. Забайкальск. Губсуд. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. П. В. З. С.. 27/Ѵ—24.
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