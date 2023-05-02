Фомин Федор Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фомин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 03 ноябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 241
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7738. ФОМИН, ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ, . 33 л., Гр. Яранск, у., Малошалайск. в., д. В.-Тахтарок,; Н. С. 2 уч. Яранск. у., Небреж. отн. к служ. обязан. и дискредит. Сов. вл., лиш. св. 1½ г., по амнист. от 3 нояб. 919 г. освоб.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.