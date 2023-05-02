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Фомин Федор Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фомин
Имя
Федор
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
03 ноябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
7738. ФОМИН, ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ, . 33 л., Гр. Яранск, у., Малошалайск. в., д. В.-Тахтарок,; Н. С. 2 уч. Яранск. у., Небреж. отн. к служ. обязан. и дискредит. Сов. вл., лиш. св. 1½ г., по амнист. от 3 нояб. 919 г. освоб.

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