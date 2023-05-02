Денисенко Константин Данилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Денисенко
- Имя
- Константин
- Отчество
- Данилов
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 107
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 132005. ДЕНИСЕНКО, КОНСТАНТИНЪ Даниловъ. Мщ. г. Темрюка, 30 л.; — М. С. 3 уч. Майкоп. окр., 172 М. (покуш.), тюр. 6 м. Исп. 13 Іюни 909.
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