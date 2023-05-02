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Денисенко Константин Данилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Денисенко
Имя
Константин
Отчество
Данилов
Дата исполнения приговора
13 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 107
Источник
Скан
Оригинальная запись
132005. ДЕНИСЕНКО, КОНСТАНТИНЪ Даниловъ. Мщ. г. Темрюка, 30 л.; — М. С. 3 уч. Майкоп. окр., 172 М. (покуш.), тюр. 6 м. Исп. 13 Іюни 909.

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