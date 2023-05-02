Озоль Эрнст
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Озоль
- Имя
- Эрнст
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 184
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 49316. ОЗОЛЬ, ЭРНСТЪ (внѣбр.). К. Гробин. у., Медзенъ-Виргиналенск. в., 22 л., рд. въ г. Либавѣ; — Либавск. О. С. (въ 3 р.), 1 п. 2 ч. 133, 2 п. 134, 135, 1 ч. 1647, 1 ч. 1655, 2 и 5 п. 1659, 2 и 3 п. 1659¹ У. и Выс. маниф., 904 г., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 903 г. № 89409, арест. отд. 2 г. Исп. 27 Мая 905. | 902 56558 170 М. | 902 56552 172 М.
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