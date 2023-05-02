Щукин Прокофий Игнатьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щукин
- Имя
- Прокофий
- Отчество
- Игнатьевич
- Дата исполнения приговора
- 22 ноябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 387
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14797. Щукин Прокофий Игнатьевич, 29 л., Новосильск. у., Судьбищенск. в., с, Лужиого. Н. С. Новосильск. у. Ст. ст. 3 ч. 16, 180 п. «в», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 22/ХІ—26.
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