Иванова Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова Евдокия Петровна

Иванова Евдокия Петровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванова
Имя
Евдокия
Отчество
Петровна
Дата исполнения приговора
19 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 96
Источник
Скан
Оригинальная запись
24211. ИВАНОВА, ЕВДОКИЯ ПЕТРОВНА, 23 л. Гр. Кременчугск. у., с. Григорьевского; — Н. С. 1 уч. Баталпашинск. отд. Ограбление, лиш. св. 10 л. Исп. 19 нояб. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close