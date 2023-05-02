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Киселев Михаил Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Киселев
Имя
Михаил
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
08 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 125
Источник
Скан
Оригинальная запись
4390. КИСЕЛЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 19 л., Бежецк. у., Скорыневск. в., д. Бучново. В. Т. при 48 стр. див. Московск. окр. Ст. 205 п. «б», лиш. св. 1 г. Исп. 8 авг. 923.

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