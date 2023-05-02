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Боканов Иван Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Боканов
Имя
Иван
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
08 июль 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 160
Источник
Скан
Оригинальная запись
341. БОКАНОВ, ИВАН ЕФИМОВИЧ, 38 л. Гр. Чернск. у., Теплинск. в., с. Гладкого;—Тульск. ГубРевтриб. Ст. ст. 105 ч. 2, 109 и 180, лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 8 июля 922.

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