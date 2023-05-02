Кубарев Филипп Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кубарев
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 200
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6357. КУБАРЕВ ФИЛИПП ВАСИЛЬЕВИЧ, 23 л., Барнаульск. у., с. Петровского. Алтайск. Губсуд. Ст. 180 п. п. «е», «ж», лиш. св. 1 г. Приг. вступил в закон силу 7 мая 924.
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