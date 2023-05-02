Молчанов Василий Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Молчанов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 24 август 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 200
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7678. Молчанов Василий Васильевич, 32 л., Тульск. г., Узловск. р. с. Иваново-Озера. Н. С. Узловск. р. Тульск. г. Ст. 182, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 24/ѴІІІ—26. Наст. приг. поглощен приг. того же суда, вст. в зак. силу 24/ѴІ—26.
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