Уцинский Войцех Валентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Уцинский
- Имя
- Войцех
- Отчество
- Валентьев
- Дата исполнения приговора
- 07 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 607
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27914. УЦИНСКІЙ (онъ же Кучинскій), Войцѣхъ Валентьевъ. Мѣщ. (хлѣбопаш.), 23 л.; род. Ласк. у., гм. Дзбанки, въ пос. Щерцовъ, жилъ Новорадом. у., гм. Сульмержице, въ д. Пуща; приг. Гм. С. 4 окр. Петроков. у., по 169 ст. У. о нак., въ тюрьму на 3 м. Исп. 7 Янв. 1887 г.
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