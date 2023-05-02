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Цветкова Ида Яновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цветкова
Имя
Ида
Отчество
Яновна
Дата исполнения приговора
05 апрель 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 129
Источник
Скан
Оригинальная запись
4464. ЦВЕТКОВА, ИДА ЯНОВНА, 33 л. Гр. Ржевск. у., Или-Горск. в.;— Н. С. Володарск. р., 1 отд. б. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 5 апр. 922.

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