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Глазунова Евдокия Дмитриевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Глазунова
Имя
Евдокия
Отчество
Дмитриевна
Дата исполнения приговора
04 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 40
Источник
Скан
Оригинальная запись
1494. Глазунова Евдокия Дмитриевна, 37 л., Тверск. г., Бежецк. у., Поречск. в. и с. Н. С. 4 р. Бежецк. у. Ст. 140, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 4/ѴІ—26.

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