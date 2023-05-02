Буравцов Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуравцов Иван Иванов

Буравцов Иван Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Буравцов
Имя
Иван
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
04 январь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 40
Источник
Скан
Оригинальная запись
1587. Буравцов Иван Иванов., 26 л., Псковск. у., Славковск. в., д. Заходы. Н. С. 3 уч. г. Пскова. Ст. ст. 85а, 188, 189 (ст. р.), л. с. 2 г., п. п. 2 г. 4 чнв. 927.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close