Поляков Николай Леонтьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Поляков
- Имя
- Николай
- Отчество
- Леонтьевич
- Дата исполнения приговора
- 29 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 256
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9843. Поляков Николай Леонтьевич, 19 л., Тюменск. окр., Шатровск. р., д. Мурашовск. Н. С. 10 уч. Тюменск. окр. Ст. 1 ч. 157, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 29/ІІІ—26.
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