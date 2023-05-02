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Поляков Николай Леонтьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Поляков
Имя
Николай
Отчество
Леонтьевич
Дата исполнения приговора
29 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 256
Источник
Скан
Оригинальная запись
9843. Поляков Николай Леонтьевич, 19 л., Тюменск. окр., Шатровск. р., д. Мурашовск. Н. С. 10 уч. Тюменск. окр. Ст. 1 ч. 157, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 29/ІІІ—26.

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