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Зайцев Николай Осипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зайцев
Имя
Николай
Отчество
Осипов
Дата исполнения приговора
20 июнь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 83
Источник
Скан
Оригинальная запись
64901. ЗАЙЦЕВЪ, НИКОЛАЙ ОСИПОВЪ. К. Острогож. у., в. и с. Марокъ, 29 л.; — Острогожск. О. С., 134, 135 и 2 п. 1 ч. 269¹ У., съ лиш. ос. пр., 3 тюр. 10 м. Исп. 20 Іюня 907.

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