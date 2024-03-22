Павлов Кузьма Прохоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Павлов
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Прохоров
- Дата исполнения приговора
- 11 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 300
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 137170. ПАВЛОВЪ, КУЗЬМА ПРОХОРОВЪ. К. Кашинск. у., Кузьмодемьянск. в., д. Трубина, 29 л.; — У. Чл. О. С. по Мышкин. у. 9 Сент. 909, 3 п. 170* М., по сов. съ приг. сего У. Чл. отъ 9 Сент 909 г. (172 и 170* М.—тюр. 7 м.), тюр. 9 м. Исп. 11 Сент. 909.
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