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Павлов Кузьма Прохоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Павлов
Имя
Кузьма
Отчество
Прохоров
Дата исполнения приговора
11 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 300
Источник
Скан
Оригинальная запись
137170. ПАВЛОВЪ, КУЗЬМА ПРОХОРОВЪ. К. Кашинск. у., Кузьмодемьянск. в., д. Трубина, 29 л.; — У. Чл. О. С. по Мышкин. у. 9 Сент. 909, 3 п. 170* М., по сов. съ приг. сего У. Чл. отъ 9 Сент 909 г. (172 и 170* М.—тюр. 7 м.), тюр. 9 м. Исп. 11 Сент. 909.

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