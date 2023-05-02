Перехтер Берек Мошков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Перехтер
- Имя
- Берек
- Отчество
- Мошков
- Дата исполнения приговора
- 08 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 363
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 55385. ПЕРЕХТЕРЪ, БЕРЕКЪ МОШКОВЪ (онъ же Боренштейнъ), 40 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Желехова, Гарволин. у.; — Гм. С. 3 окр. Гарволин. у., 21 Февр. 911, 16¹, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 1 г., съ зач. 3 м. и 9 дн. предв. заключ. Исп. 8 Марта 911. 90982718 1489 У.; 90 65915 170М.; 908 63640 169 М.; 88 44285 169 М.; 99 84431 170 М.
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