Безчастнов Моисей Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Безчастнов
- Имя
- Моисей
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 32
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129994. БЕЗЧАСТНОВЪ, МОИСЕЙ ИВАНОВЪ. Мщ. пос. Воронка, Стародуб. у., 55 л.; — Г. С. 1 уч. г. Стародуба 19 Сент. 909, 13, 169 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 15 Окт. 909. | 904 849 169 М. | 900 30961 169 М.
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