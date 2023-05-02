Бирюков Капитон Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бирюков
- Имя
- Капитон
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 05 январь 1886
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17654. БИРЮКОВЪ, Капитонъ Яковлевъ. Мѣщ. г. Николаевска, Самар. г. (чернораб.), 50 л.; приг. М. С. 5 уч. Новоузен. окр. (во 2 р.), по 169 ст. У. о нак., въ тюрьму на 3 м. Исп. 5 Янв. 1886 г.
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