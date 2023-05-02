Гурылев Андрей Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гурылев
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 25 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 100
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 131812. ГУРЫЛЕВЪ, АНДРЕЙ ТИМОФЕевъ. К. Владимір. у., в. и с. Ундолей, 24 л.; — Москов. О. С., 2 п. 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 25 Іюня 909. | 906 61653 1655 У. | 904 12936 169 М. | 904 96500 169 М.
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