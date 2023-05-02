Антонов Яков Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонов Яков Александров

Антонов Яков Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антонов
Имя
Яков
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
129570. АНТОНОВЪ, ЯКОВЪ АЛЕКСАНДРОВЪ. Сельск. обыв. зав. Ижевскаго, Ижевско-Зарѣчной в., Сарапульск. у., 30 л.; — Казанск. С. П. 7 Сент. 909, 1 ч. 102 Уг. У., ссыл. на посел. Исп. 15 Окт. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close