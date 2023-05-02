Бучаков Иван Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бучаков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- __ апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 84
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2641. БУЧАКОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, 23 л., Феодосийск. р., с. Сетлер. Н. С. 2 уч. Феодосийск. р. Ст. 183, лиш. св. 6 л. 8 м. и пор. пр. 6 л. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. в апреле 923.
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