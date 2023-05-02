Плищаков Родион Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Плищаков
- Имя
- Родион
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 268
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86219. ПЛИЩАКОВЪ, РОДІОНЪ ПЕТровъ, 20 л. К. Канск. у., в. и с. Устьяновскаго, рд. въ г. Ельцѣ; — Благовѣщен. О. С., 23 Марта 911, 54 Уг. Ул., 1045, 1052, 1053, 1057, 1064, 1 ч. 1065 и 1 п. 1070 Там. У., один. тюр. 2 м. или общ. 2 м. и 20 дн., съ зач. 2 м. и 20 дн. предв. заключ. Исп. 16 Мая 911.
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