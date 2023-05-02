Шуман Янис Оттонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шуман
- Имя
- Янис
- Отчество
- Оттонов
- Дата исполнения приговора
- 17 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 475
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141851. ШУМАНЪ, ЯНИСЪ ОТТОНОВЪ. К. Бауск. у., Швиттенск. в., 35 л., рд. т. же у., въ Руэнтальск. в.; — Митаво-Бауск. С. М. С., 177 М., тюр. 2 м. Исп. 17 Авг. 909 (168 Уст. Уг. Суд.).
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