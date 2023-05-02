Селезнев Владимир Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Селезнев
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 22 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 236
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 118882. СЕЛЕЗНЕВЪ, ВЛАДИМІРЪ Дмитріевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Балашовск. у., Чернавск. в., д. Ольховки, 24 л.; — Саратовск. О. С., 134, 135, 149, 152, 1 ч. 269¹, 2 п. 1 ч. 269¹ и 1609 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 93032, арест. отд. З3½ г. Исп. 22 АВГ. 909, счит. ср. 22 АВГ. 908.
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