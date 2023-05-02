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Захаров Василий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Захаров
Имя
Василий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
23 август 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 183
Источник
Скан
Оригинальная запись
1153. ЗАХАРОВ, ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 л., Гр. Алтайск. у., Нижне-Кашинск. в. и с.;—Н. С. 1 уч. Барнаульск. у. Конокрад., лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 23 авг. 922.

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