Захаров Василий Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Захаров
- Имя
- Василий
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 23 август 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 183
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1153. ЗАХАРОВ, ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 л., Гр. Алтайск. у., Нижне-Кашинск. в. и с.;—Н. С. 1 уч. Барнаульск. у. Конокрад., лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 23 авг. 922.
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