Илларионов Евтихий Ильич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Илларионов
- Имя
- Евтихий
- Отчество
- Ильич
- Дата исполнения приговора
- 03 сентябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 174
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6445. Илларионов Евтихий Ильич, 30 л., Сталинградск. г., 2-го Донск. окр., Суворовск. в., хут. Кумского. Н. С. 3 уч. 2-го Донск. окр. Ст. 143, лиш. св. 2 г. 4 м. П. в. з. с. 3 сент. 926.
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