Шиленков Павел Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шиленков
- Имя
- Павел
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 466
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141633. ШИЛЕНКОВЪ, ПАВЕЛЪ ПАВЛОВЪ (онъ же Михайловъ). К. Челябин. у., Маслейск. в., д. Покровки, 30 л.; — Троицк. О. С. 3 Сент. 909, 134, 135, 149, 150 и 1480 У., тюр. 6 м. Исп. 29 Окт. 909.
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