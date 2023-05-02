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Меняйлов Иван Ильин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Меняйлов
Имя
Иван
Отчество
Ильин
Дата исполнения приговора
28 май 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 276
Источник
Скан
Оригинальная запись
136550. МЪНЯЙЛОВЪ, ИВАНЪ ИЛЬИНЪ. К. Актюбинск. у., в. и пос. Степного, 25 л.; — Саратов. С. П., 4 п. 134,135 и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 2 г Исп. 28 Мая 909.

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