Меняйлов Иван Ильин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Меняйлов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Ильин
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 276
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 136550. МЪНЯЙЛОВЪ, ИВАНЪ ИЛЬИНЪ. К. Актюбинск. у., в. и пос. Степного, 25 л.; — Саратов. С. П., 4 п. 134,135 и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 2 г Исп. 28 Мая 909.
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