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Синицын Михаил Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Синицын
Имя
Михаил
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
06 июнь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 224
Источник
Скан
Оригинальная запись
7689. СИНИЦЫН, МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 20 л, Гр. Мценск. у., Михайловск. в., с. Дмитровки; — Н. С. 5 уч. г. Краснодара. Кража, лиш. св. 1 г., Исп. 6 июня 921.

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