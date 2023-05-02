Евстратов Гавриил Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Евстратов
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 04 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 83
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39193. ЕВСТРАТОВЪ, ГАВРІИЛЪ ИВАновъ. Мщ. г. Астрахани, 24 л.; — Астрахан. О. С. (въ 8 р.), 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. и 4 м. Исп. 4 Марта 905. | 901 47309 1647 У. | 96 9659 1647 У. | 98 55294 172 М. | 95 77253 169 М. | 98 42849 170¹ М. | 95 18235 172 М. | 97 35340 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.