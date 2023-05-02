Владимиров Иван Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Владимиров
- Имя
- Иван
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 18 март 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 707. ВЛАДИМИРОВ, ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 35 л. Гр. Ростовск. у., Щеликовск. в., д. Крутицы;—Н. С. 1 Городск. р., 2 отд. б. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 18 марта 922.
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