Ясонас Вероника Адамовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ясонас
- Имя
- Вероника
- Отчество
- Адамовна
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 378
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12529. ЯСОНАС, ВЕРОНИКА АДАМОВНА, 29 л. Гр. Вилькомирск. у., Роговск. к., л. Король; — Н. С. при М. Ч. К. Спекуляц. лиш. св. 6 м. условно.
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