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Мосин Дмитрий Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мосин
Имя
Дмитрий
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 271
Источник
Скан
Оригинальная запись
9573. МОСИН ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 26 л. Алатырск. у., Кулошинск. в. Н. . 19 уч. Сретенск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1 г. 6 м. Исп. 8 октября 923.

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