Волокитин Дмитрий Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолокитин Дмитрий Григорьев

Волокитин Дмитрий Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Волокитин
Имя
Дмитрий
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 88
Источник
Скан
Оригинальная запись
21638. ВОЛОКИТИНЪ, ДМИТРІЙ ГРИГОРЬЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Осинк. у., Югокноуфск. в. и зав., 26 л.;—Казан. С. Н., 134, 135, 1489 и 1 ч. 1490 У., арест. отд. 4 г. Исп. 20 Октг. 908. 905 20740 1655 У. | 97 34633 172 М. | 901 46518 1655 У. | 96 65973 169 М. | 99 72449 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close