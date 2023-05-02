Волокитин Дмитрий Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Волокитин
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 88
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 21638. ВОЛОКИТИНЪ, ДМИТРІЙ ГРИГОРЬЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Осинк. у., Югокноуфск. в. и зав., 26 л.;—Казан. С. Н., 134, 135, 1489 и 1 ч. 1490 У., арест. отд. 4 г. Исп. 20 Октг. 908. 905 20740 1655 У. | 97 34633 172 М. | 901 46518 1655 У. | 96 65973 169 М. | 99 72449 169 М.
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