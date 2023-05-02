Дагаев Андрей Тимофеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дагаев
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Тимофеевич
- Дата исполнения приговора
- 03 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 85
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2781. ДАГАЕВ, АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 43 л. Гр. Чернск. у., Теплинск. в., с. Вознесенского; — Р. Т. г. Тулы. Кража, лиш. св. 6 л., с зач. 3 м. и 27 д. пр. з., по амн. нак. сокращ. до 3 л. Исп. 3 сент. 920.
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