Килислямов Юсюп Азиханов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Килислямов
- Имя
- Юсюп
- Отчество
- Азиханов
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 94
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 49870. килислямовъ, юсюпъ азихановъ. К. Мокшанск. у., Лунинск. в., д. Синорова, 50 л.; — З. Н. 3 уч. Мокшан. у., 170 М., тюр. 10 м. Исп. 2 Іюня 907.
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