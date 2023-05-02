Петров Иван Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петров
- Имя
- Иван
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 16 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 367
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 55477. ПЕТРОВЪ, ИВАНЪ ФЕДОРОВЪ (онъ же ФЕДОРОВЪ), 23 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Лужск. у., Городинск. в., д. Жигжичина; — СПБ. Ст. М. С. 33 уч., 16 Марта 911, 169. 2 и 8 п. 170 и 171 М., тюр. 5 м. Исп. 16 Марта 911. 910 125202 1647 У.; 907 8360 169 М. 907 53464 1С9 М. 21 Марта 906 г. СПБ. Ст. М. С. 45 уч., 49 М., тюр. 18 дн.
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