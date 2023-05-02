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Ильясов Абдул

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ильясов
Имя
Абдул
Дата исполнения приговора
24 ноябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 113
Источник
Скан
Оригинальная запись
3816. ИЛЬЯСОВ АБДУЛ, 28 л., Белебеевск. к., Одногорск. в., д. Нуркай. Томск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. «в», 220, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 24/ХІ—24.

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