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Кулагин Сергей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кулагин
Имя
Сергей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
06 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 213
Источник
Скан
Оригинальная запись
7495. КУЛАГИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, 25 л., Медынск. у., Марксизинск. в., д. Ступино. Н. С. 2 уч. Медынск. у. Ст. 105, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 6 июня 923.

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