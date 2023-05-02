Пилиди Ламброс Ставрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пилиди
- Имя
- Ламброс
- Отчество
- Ставрович
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 217
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7692. ПИЛИДИ ЛАМБРОС СТАВРОВИЧ, 41 г., греческ п. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. ст. 97 ч. 2, 136, лиш. св. 5 л. 10 м. 11 д. Исп. 19 мая 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.